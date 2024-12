O desafio do Sporting hoje em Moreira

Depois do emaranhado em que o Sporting se viu metido nos dias mais recentes, o desafio que hoje à noite vai enfrentar é mais uma peça que tem que encarar com a maior responsabilidade, atendendo a que poderá vir a ser muito influenciadora do futuro da coletividade leonina.

Primeiro, foi a saída não prevista de Rúben Amorim, veio a seguir a sua substituição por um treinador ainda longe da sua afirmação enquanto tal e, como se não bastasse, começaram a jorrar notícias, segundo as quais poderá não tardar o início da debandada de alguns jogadores de Alvalade.

Amorim, com uma forte ligação à casa e com resultados bem visíveis, parecia de pedra e cal, pelo menos até final da temporada que decorre. Porém, falaram mais alto outros interesses, e não tardou a que o treinador rumasse até ao reino de Sua Majestade para ali abraçar um projecto mais aliciante sob todos os aspectos, tanto desportivos quanto financeiros.

Depois o aparecimento de João Pereira pareceu não convencer os mais céticos, por entenderem que, nas atuais circunstâncias, seria recomendável a contratação de um treinador mais e cotado e, sobretudo, com maior experiência profissional.

Agarrado ao princípio de que seria melhor recorrer a um produto da casa, mais barato e conhecedor do meio, o presidente Frederico Varandas não hesitou, e levou poucas a anunciar o nome do novo responsável.

Só faltava aguardar pelos resultados, e eles aí estão: a uma vitória na Taça de Portugal, sobre o insípido mas respeitável Amarante, seguiram-se duas derrotas, uma das quais por números dos quais ninguém estava à espera, a outra contra o Santa Clara em que não se vislumbrou a capacidade realizadora da equipa noutros tempos de um passado recente. E a desculpa com os erros escandalosos cometidos aqui pela arbitragem não ajudam a justificar tudo.

E, por isso, hoje, em Moreira de Cónegos, aí temos nova prova de fogo: o Moreirense possui uma equipa de qualidade, comodamente instalada na classificação, impôs um empate ao Benfica na quarta jornada da Liga, eliminou o Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal e…ainda não perdeu no seu terreno, no campeonato actual.

Ou seja, tudo desafios para um Sporting algo instável e ansioso, que terá de voltar a jogar o melhor que sabe, se logo à noite quiser regressar a Lisboa com três pontos na bagagem.

Para isso, alguns dos seus melhores jogadores terão de voltar ao normal que lhes conhecemos, cabendo igualmente a João Pereira não insistir em erros iguais aos que custaram pontos nos dois últimos desafios, ambos em Alvalade.