O leão que tropeçou e caiu com estrondo

À décima segunda jornada, a equipa do Sporting conheceu a derrota num campeonato onde tem sido considerada, quase unanimemente, como a que melhor futebol pratica entre as dezoito que participam na competição, e que melhores resultados tem conseguido.

A marca sensacional foi, no entanto, interrompida inesperadamente em Alvalade, onde a equipa sensação vinda dos Açores foi capaz de a contrariar, conquistar três pontos e regressar a casa plenamente satisfeita pelo dever cumprido.

O Sporting surpreendeu, pela negativa.

Depois da contundente derrota, também em casa, frente ao Arsenal, em jogo da Liga dos Campeões, parecia possível que os leões mudassem de rumo em confronto caseiro, menos complicado.

Só que, perante uma equipa bem organizada, preocupada sobretudo com a sua defesa, e escandalosamente beneficiada por uma equipa de arbitragem incompetente, os leões reincidiram em erros que lhes custaram a primeira derrota em casa, após quase dois anos de sucessivas conquistas.

Por norma, em Portugal, as equipas mais pequenas sobem aos relvados para evitar perder os jogos, pura e simplesmente. E foi isso que o Santa Clara fez, acrescentando à ideia a possibilidade de poder marcar um golo em uma qualquer jogada fortuita, como acabou por acontecer.

E, depois, como se não bastasse, o infeliz árbitro do jogo coroou a sua péssima exibição com a não marcação de duas grandes penalidades cometidas por jogadores açorianos e que, ao contrário, poderiam ter decidido o resultado final com contornos diferentes.

Ver-se-à, a seguir, que consequências terão para o Sporting as suas duas últimas exibições, contra o Arsenal e o Santa Clara, sobretudo no plano da instabilidade que se poderá instalar no grupo nos confrontos que vão seguir-se.

Com nova direcção técnica em funções, o Sporting encara agora o futuro de forma mais preocupante, olhando para o calendário que tem de cumprir, tanto a nível nacional como internacional.