Benfica confirma favoritismo no Mónaco

O Benfica partira para o Principado do Mónaco com a convicção, partilhada por muito boa gente, de que seria possível regressar a Lisboa com pontos na bagagem.

E, não obstante algumas dificuldades sentidas em determinadas alturas do jogo de ontem à noite, pareceu sempre possível chegar, inclusive, à vitória.

E foi isso o que veio a acontecer.

Mais experiente, e servido por jogadores de qualidade superior, o clube da Luz terminou o desafio deixando nos observadores a convicção de que se confirma a melhoria que vem evidenciando nos últimos jogos, o que traz de volta a ideia de que vai ser possível bater-se por todos os títulos, sobretudo a nível nacional.

Na Liga dos Campeões, com a vitória sobre o Mónaco, o Benfica melhorou claramente a sua posição na tabela, o que faz prever não ser muito complicado garantir o acesso à fase seguinte da mais importante competição de clubes do velho continente.

Na jornada que se segue, a sexta, os encarnados vão ser anfitriões dos italianos do Bolonha, tudo parecendo indicar que vai ser possível arrecadar nova vitória e que, a acontecer, catapultará a águia para uma posição mais cómoda, chegando deste modo ao play-off da Champions, um objectivo que ainda há poucos dias chegou a parecer inatingível.

A nível nacional, o panorama também não se apresenta complicado para os lisboetas:

irão jogar a Arouca e receber o Vitória de Guimarães nas duas próximas jornadas, havendo ainda um outro jogo para a Taça de Portugal, com deslocação a Faro e, finalmente, o acerto de calendário na Liga cumprindo o jogo que tem em falta, com o Nacional da Madeira.

Portanto, parece serem serenos os tempos que vão correr para os lados da Luz no mês de Dezembro que se aproxima.

Embora no futebol, nunca fiando…