A noite das goleadas

Não tem sido muito frequente assistirmos a uma noite de futebol como a de ontem.

Quarenta golos em nove encontros, a começar a quinta jornada da primeira fase da Liga dos Campeões, não acontece todos os dias.

As goleadas foram quase uma normalidade, bastando para isso conferir os resultados: o Atlético de Madrid e o Atalanta marcaram seis golos cada, enquanto o Bayer Leverkusen e o Arsenal fizeram o mesmo por cinco vezes, tornando-se todos as estrelas maiores de uma noite que fica para a história da Liga dos Campeões Europeus.

Num desses jogos gordos, conta-se aquele que teve lugar no estádio José Alvalade, em que o Sporting Clube de Portugal baqueou perante a fortíssima equipa londrina do Arsenal.

Esperavam-se dificuldades? Claro que sim. No entanto, não era previsível o enxovalho por que passaram os leões, num desafio em que estiveram muito distantes daquilo que no passado recente têm conseguido fazer.

Aliás, a sorte do jogo ficou logo escrita quando apenas passavam vinte e dois minutos e a turma arsenalista já vencia por dois-a-zero. Daí por diante, apenas poderia esperar-se que os leões não fossem mais duramente castigados, o que não veio a acontecer.

Os comandados de João Pereira raramente se encontraram, ainda que tenham começado bem a segunda parte do jogo, dando aí a ideia de uma possível recuperação que, entretanto, não veio a acontecer.

Esperemos para ver o que acontece na ronda seguinte quando, no dia 10 de Dezembro próximo, com o Sporting a deslocar-se à Bélgica para ali defrontar o Club Brugge.

Entretanto, logo à noite, o Benfica joga no Mónaco, cuja equipa regista um excelente comportamento na Liga dos Campeões, com três vitórias e um empate até aqui.

Mesmo tendo boas condições para regressar do Principado com pontos, o melhor será aguardar, pois faltam poucas horas para o início do jogo..