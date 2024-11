O Arsenal vem a seguir

O Sporting Clube de Portugal regressa esta noite à Liga dos Campeões Europeus, para voltar a defrontar uma equipa oriunda da Inglaterra, desta vez o Arsenal, actual quarto classificado da Premier League, onde se mantém apenas a um ponto do segundo, o Manchester City, que os leões derrotaram de forma estrondosa na ronda anterior da competição.

No seu campeonato, os arsenalistas têm protagonizado uma carreira marcada por alguma irregularidade. Nos últimos cinco jogos a equipa londrina registou duas derrotas, dois empates, e apenas uma vitória, esta última contra o Nottingham Forest, por três bolas a zero.

Na Liga dos Campeões, o Arsenal mantém o décimo-segundo lugar, contabilizando sete pontos, menos três do que os leões de Lisboa, que terão esta noite como adversários no estádio José Alvalade, a partir das oito horas da noite.

Pormenorizando, os arsenalistas começaram por perder 1-0 com o Inter, seguiram-se duas vitórias, contra o Shakthar por 1-0 e com o PSG por 2-0, para depois ter chegado a um empate a zero, com o Atalanta, na cidade de Bérgamo.

E, pois, esta equipa que o Sporting vai ter pela frente nesta terça-feira, para um jogo em relação ao qual não é recomendável avançar com qualquer previsão.

Tratando-se de duas equipas de muita qualidade, qualquer delas poderá sair de Alvalade com a bagagem bem recheada.

Será oportuno voltar a recordar a estrondosa vitória alcançada pelos leões na ronda anterior da Champions frente ao Manchester City, por um resultado que causou estrondo no mundo do futebol, e que poderá vir a influenciar o desfecho de logo à noite.

Embora o histórico não deva ser tido em conta, também se recorda o passado recente de confrontos entre as duas equipas que hoje vão estar frente a frente, e no qual o Sporting conseguiu juntar bons resultados a excelentes exibições, permanecendo na memória um golo notável de Pote marcado do meio-campo, em desafio dos oitavos-de-final da Liga Europa no ano de 2023, disputado no Emirates, em Londres.

No total, Sporting e Arsenal defrontaram-se por seis vezes, tendo-se registado quatro empates e dois triunfos da formação inglesa.