Vamos beber dessa Taça

A festa do futebol está de volta, e o país inteiro rejubila com a sua visita, nalguns casos até aos locais mais recônditos, onde há milhares de portugueses que apenas assistem a desafios de futebol uma vez por ano.

Claro que a festa teria ainda maior dimensão se alguns dos jogos com que contamos no calendário tivessem lugar no ambiente das equipas mais pequenas.

Por exemplo, se o jogo entre o Sporting e o Amarante viesse a ter lugar no terreno dos amarantinos, calcule-se a alegria que inundaria o seu estádio e o frenesim com que os seus adeptos tomariam parte nos festejos.

Dado que o sorteio determinou em sentido contrário, os leões vão então ser anfitriões do clube nortenho, actualmente a militar no terceiro escalão mas que, nem por isso deixará de se empertigar perante um adversário que reconhece superior, para deste modo chegar ao milagre que parece impossível e cometer a proeza de derrubar um grande, prosseguindo na grande competição.

Cabe ao Sporting destruir o sonho amarantino, utilizando a sua melhor equipa e nela integrando os seus melhores jogadores, o que, à partida, parece perfeitamente possível.

Seja como for, vai haver festa em Alvalade e, para que ela se concretize, também se conta com numerosa e frenética presença dos adeptos do clube que milita no terceiro escalão do futebol nacional.

Quanto ao Benfica, também a jogar em casa, a sua tarefa pode avaliar-se tal como os leões, como da mesma forma destinada ao sucesso. Claro que o Estrela da Amadora, já vencedor de uma edição da Taça, vai tentar resistir ao colapso que, dadas as circunstâncias, parece inevitável.

Já o destino do Porto não pode avaliar-se de forma tão positiva quanto o dos leões e das águias.

A deslocação a Moreira de Cónegos envolve riscos, pois o Moreirense é uma equipa que vem registando um excelente comportamento no campeonato, onde se encontra no oitavo lugar, a quatro pontos do quarto lugar, por agora ocupado pelo Santa Clara.

Favoritos são igualmente o Sporting de Braga, que se desloca a Matosinhos para ali defrontar o Leixões, este também com história na Taça, e o Vitória de Guimarães que recebe o Leiria no estádio do Fundador