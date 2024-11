Bomba explode nas próprias mãos

No que ao futebol diz respeito, há muitos anos que os adeptos portugueses conhecem a dureza das entidades internacionais - FIFA e UEFA -, quando se tratar de reprimir acções que possam atentar contra a vida de quem se desloca aos estádios, com a exclusiva intenção de viver os jogos a que assiste.

E os exemplos chegam-nos todos os dias, não apenas prevalecendo a capacidade dessas entidades para castigar os infractores mas, sobretudo, aumentar significativamente a dimensão dessas penalizações.

Velho refractário nesse domínio, por razões que se conhecem mas não aceitam, o Sporting tem vindo a ser uma das maiores vítimas da mão pesada da entidade que rege os destinos das três competições europeias, ou seja, da Liga dos Campeões, da Liga Europa e, mais recentemente, também da Liga Conferência.

Nos desafios disputados pelo equipa leonina tanto no estádio José Alvalade como em terrenos estrangeiros, os comportamentos de alguns dos seus adeptos têm sido verdadeiramente lamentáveis. E, por isso, o Sporting tem sofrido as consequências, traduzidas em pesadas multas, que já somam centenas de milhares de euros.

Pois os leões acabam de ser punidos, de novo, de forma extrema, analisados os acontecimentos registados no seu estádio no decorrer do jogo realizado recentemente com o Manchester City.

À pesada multa de 243 mil euros, a UEFA acresce a ameaça de interditar permanentemente o sector A14 na curva sul, devido ao uso de pirotecnia, por parte dos adeptos.

E a SAD leonina foi ainda multada em 25 mil euros, juntando-se a essa verba uma coima de 12 mil euros, devido ao bloqueio de passagens públicas no recinto desportivo.

Todos sabemos que os incidentes que se veem registando consecutivamente em Alvalade são, sobretudo, protagonizados por adeptos saudosos de um regime que marca negativamente a história do clube, mas que não tem quaisquer hipóteses de voltar.

E o valor expendido no pagamento das penalidades uefeiras bem poderia ser aplicado pelos responsáveis em melhorias das condições do estádio, em benefício directo dos sócios e adeptos.