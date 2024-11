Está de volta a Liga das Nações

A selecção portuguesa parte logo à noite para a quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, competição na qual tem um registo excelente, tendo conquistado dez pontos em doze possíveis, e um indiscutível primeiro lugar da classificação na Série A Grupo Um.

Tem igualmente um bom registo no que toca a golos, pois a nossa equipa marcou até agora sete, sofrendo apenas três. Um saldo positivo de sete golos, portanto.

Nesta sexta-feira prossegue a saga com a recepção à selecção da Polónia, no estádio do Dragão, a partir das 19h45 horas, seguindo-se a deslocação à Croácia, para ali defrontar a forte selecção local, na próxima segunda-feira, à mesma hora de hoje.

Defrontar a Polónia poderá não ser tarefa fácil, mesmo que esta equipa da Europa do Leste não possa alinhar com Lewandovsky que, lesionado, retira alguma capacidade ao seu grupo, sob todos os aspectos.

Porém, há-de considerar-se que o nosso seleccionador também já foi obrigado a prescindir de alguns jogadores, sendo Palhinha o mais importante de um pequeno lote, que ainda pode aumentar até logo à noite.

Apesar de todos os possíveis contratempos, a formação das quinas sobe ao relvado do Dragão como indiscutível favorita. Não obstante o empate a zero, consentido na ronda três frente à Escócia, não parece muito provável que esse desaire venha a repetir-se nos desafios que se seguem. O aviso que então veio de Dublin não terá sido esquecido, nem tampouco menorizado

Portugal tem especiais responsabilidades nesta competição europeia, ainda que muitos observadores não lhe confiram excessiva importância. A nossa selecção venceu a primeira edição da Liga das Nações, e o projecto federativo aponta no sentido de que esse triunfo possa ter repetição, já nesta edição, se possível.

Jogar com a Polónia significa que Portugal tem clara possibilidade de averbar mais três pontos nesta quinta jornada. No entanto, não se recomendam excessos de favoritismo, que podem arrastar consigo más consequências para o futuro imediato.