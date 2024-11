Um olho em Munique, outro no Dragão

Um muito mau Benfica, foi o que vimos na passada quarta-feira no Allianz Arena, em Munique onde, apesar de tudo, perdeu apenas por um-a-zero frente ao Bayern.

E não foi apenas a derrota que ficou na retina mas, especialmente, a fraca qualidade de jogo exibida pelos encarnados que, durante noventa minutos, lograram chegar somente uma vez, e sem perigo, à baliza de Neuer.

Ao que parece, a ideia do Bruno Lage traduzia-se simplesmente em defender, com muitos, para assim regressar a casa com pelo menos um ponto.

Só que, normalmente, quando se joga para o empate, raramente se consegue fugir à derrota.

E foi o que aconteceu frente a uma equipa bávara, que nem sequer pode ser considerada como uma das melhores dos seus últimos tempos.

Por tudo o que vimos em Munique, não se consegue desligar a ideia de defender ao máximo, do jogo seguinte com o Futebol Clube do Porto, no estádio da Luz. Aí será o nosso campeonato que está em causa, e a possibilidade de o Benfica poder ficar ainda mais afastado do primeiro lugar, quando apenas está cumprido um terço do calendário.

Sempre difícil em qualquer circunstância, o Dragão pode ter melhorado também o seu apetite para o jogo da Luz, em função daquilo a que assistimos na passada quarta-feira à noite, na Baviera.

A equipa de Vítor Bruno tem vindo a melhorar a sua produção, e os resultados confirmam-no.

Não admira, por isso, que os portistas entrem em campo com o claro propósito de fazer a águia voar ainda mais baixo.

Trata-se de um clássico que não vem em boa altura para Bruno Lage, alvo de severas críticas devido ao desafio com o Bayern e à estratégia por si engendrada, mas não se pense que no outro clássico do dia, o Braga-Sporting, há fortes razões para acreditar em facilidades para os leões de Lisboa.

É verdade que o Sporting está a acabar uma semana triunfal, depois do esmagador amasso aplicado a uma das melhores equipas do mundo, o Manchester City, mas não se pense que isso é razão suficiente para sonhar com um passeio à cidade dos arcebispos, mesmo que saia da capital rotulado de favorito.

Em suma, estamos perante a perspectiva de uma tarde-noite de fortes emoções, e de futebol bem jogado.

Cabe aos técnicos e jogadores não defraudarem os milhões que vão estar atentos aos dois embates, num dos quais Rúben Amorim se vai despedir, por agora, do futebol português.

Que saia em bem, e que o futuro lhe traga novos sucessos.