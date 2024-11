Tão grande como os maiores da Europa

Os mais antigos, como eu, recordar-se-ão, certamente, daquela noite incandescente vivida em Alvalade, no dia 18 de Março de 1964, quando o Sporting ali recebeu, para o jogo da segunda mão dos quartos-de-final da extinta Taça das Taças, a fabulosa equipa do Manchester United, tendo então obtido uma estrondosa vitória por 5-0, mercê da qual acabou por chegar às meias-finais daquela competição europeia que, como também nos lembramos, acabou por vencer.

Viveu-se ontem no estádio leonino uma noite muito semelhante, ainda que respeitando o longo espaço-tempo de 60 anos que passaram, e perante um clube da mesma cidade histórica de Manchester, a antiga capital dos lanifícios.

Desta vez esteve em Alvalade o City, que se apresentou em Lisboa ligado à clara condição de favorito, e carregando vedetas, que o mundo do futebol aceita e reconhece.

Foi uma noite de oiro, onde os leões juntaram a uma excelente exibição uma considerável taxa de sorte, que o talento dos jogadores do campeão português ajudou a chegar a um resultado histórico, que lançou o Sporting Clube de Portugal para o play-off da Liga dos Campeões, cuja fase sempre pareceu muito difícil de alcançar pelos jogadores de Rúben Amorim.

E o desafio até começou mal.

Um começo marcado, logos aos quatro minutos, por um golo fácil que pareceu abrir caminho à equipa de Pep Guardiola para uma goleada face ao assustado onze português.

Jogando muito no seu meio-campo, para assim tentar fechar caminhos ao seu adversário, os leões tiveram, no entanto, a felicidade de, antes do intervalo, chegar a uma igualdade promissora.

E, a segunda parte tornou-se totalmente diferente, porque em três minutos, o Sporting marcou dois golos, tomando a partir daí perfeita conta do jogo.

Vitória justíssima, a lançar a equipa lisboeta para o segundo lugar da classificação da Champions, podendo vir ainda somar pontos nos quatro desafios que lhe faltam:

Em casa com o Arsenal e o Bolonha, e fora com o Club Brugge e o RB Leizig.

A festa da noite passada consagrou também a despedida do treinador Rúben Amorim em Alvalade, restando-lhe agora o embate em Braga, no próximo domingo para o adeus definitivo.

Amorim deixa o Sporting por um desafio mais robusto, que merece inteiramente, e no qual deverá ter sucesso, como a sua qualidade justifica por inteiro. Oxalá!!!