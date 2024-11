Em Alvalade, um teste muito exigente

Depois de uma quase incipiente jornada do nosso campeonato da primeira liga, a décima, as atenções viram-se, a partir desta terça-feira, para as competições europeias, a começar pela Liga dos Campeões da qual se cumpre hoje e amanhã a quarta jornada da fase inicial, com o Sporting a entrar em acção em Alvalade, para ali receber e defrontar o Manchester City.

No consumo doméstico, tivemos vitórias gordas do Sporting e do Futebol Clube do Porto, enquanto Benfica e Sporting de Braga venceram apenas pela margem mínima, e depois de algumas dificuldades sentidas frente ao Sporting Farense e ao Arouca.

A próxima ronda será bem mais atractiva, dela fazendo parte o Benfica-FCPorto e o Sporting de Braga-Sporting Clube de Portugal, ambos aprazados para o próximo domingo.

Entretanto, logo à noite, os leões entram em campo para cumprirem um jogo difícil frente àquela que é considerada actualmente uma das melhores do mundo, o Manchester City.

Trata-se de um jogo que é também muito importante pois, em caso de pontuar, o campeão português fica com acesso praticamente aberto à fase seguinte da Champions.

É igualmente um jogo muito especial por se tratar do último em que o técnico Rúben Amorim vai comandar a equipa leonina em ambiente que se prevê e deseja festivo.

Por tudo o que produziu nestes últimos cinco anos, o ainda técnico leonino merecia sair pela porta grande, com uma boa exibição e resultado a condizer.

Mas não vai ser fácil chegar a tão ambicioso objectivo, pois o City não é apenas uma das melhores equipas do mundo, mas também aquela que sustenta a ambição de chegar, mais uma vez, a vencedor da competição de clubes mais importantes do mundo. Os leões podem, no entanto, vir a beneficiar do facto de Pep Guardiola não poder lançar em campo alguns dos seus mais decisivos jogadores.

Alvalade vai estar cheio, e os milhares de sportinguistas não vão deixar de apoiar freneticamente a sua equipa favorita e festejar o treinador que se despede depois de mais de quatro anos de bom futebol e de saborosas vitórias.