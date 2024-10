As notícias que ontem correram com insistência na segunda metade do dia, colocaram a família sportinguista em sérios embaraços, quase em transe.

E Rúben Amorim era, mais uma vez, o grande protagonista.

Foi despedido o treinador do Manchester United, um incompetente que se manteve, incompreensivelmente, muito tempo no cargo. E essa decisão parece ter obrigado os responsáveis pelo histórico clube inglês a virarem as atenções e as intenções para o mercado português onde, pelos vistos, poderão encontrar solução para os seus intrincados problemas.

O nome de Rúben Amorim voltou a saltar para as notícias, apontando todas para a possibilidade de o treinador do Sporting abandonar já o seu clube para poder atender a um presumível convite vindo da Inglaterra.

É oportuno lembrar que o Manchester United disputa a Premier League, na qual ocupa o décimo-quarto lugar na classificação. Decorridas nove jornadas, soma três vitória, dois empates e quatro derrotas, e com o saldo negativo de oito golos marcados e onze sofridos.

Como se constata, é muito mau o momento que vive um dos mais prestigiados clubes do mundo. Detido actualmente pela Família Glazer e por Sir Jim Ratcliffe, foi recentemente tomada pelos mesmos a decisão mais execrável que se conhece, ao afastar do clube o histórico Sir Alex Fergusson, que durante 27 anos ajudou o clube a conquistar os mais prestigiados títulos nacionais e internacionais.

Estando por se saber como vai terminar este ataque à toca do leão, os próximos dias poderão gerar alguma turbulência no actual campeão português, podendo Rúben Amorim deixar Alvalade muito antes do que esperam e desejam os adeptos leoninos.

Aceitando o desafio, Rúben Amorim poderá vir a defrontar-se com pesados desafios: é que a equipa do MU não tem qualidade, está a defrontar-se com muitas dificuldades na sua Liga e na Liga Conferência, onde soma somente três pontos resultantes de outros tantos empates.

Números que o actual técnico dos leões não deixará de analisar muito atentamente para tomar uma decisão final.