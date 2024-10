Na frente tudo na mesma

Até agora não se registaram alterações no que toca às posições cimeiras da classificação.

Falta jogar o Futebol Clube do Porto, que esta noite tem uma saída que envolve algumas dificuldades, à Vila das Aves, onde o aguarda o AVS SAD, actualmente com nove pontos, resultantes de duas vitórias e três empates nas oito jornadas que já realizou.

Os avenses ainda não perderam em casa, onde derrotaram o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, o que serve de aviso aos comandados de Vitor Bruno para um desafio onde vai certamente ter de contar com algumas dificuldades. Independentemente disso, os portistas são favoritos mas, para confirmarem esse estatuto, terão de se aplicar a fundo no encontro de logo.

De resto, na jornada não houve surpresas nos jogos que se veem disputando há três dias consecutivos.

O Sporting começou no sábado por se desfazer de um adversário incómodo, o Famalicão, tendo no entanto saído do norte do país deixando a ideia de voltar a realizar um bom jogo e ganhar por um resultado do qual não sobram dúvidas.

Na primeira parte não houve golos, mas já aí a superioridade leonina ficou bem à vista.

E depois, pouco após o reatamento, o insuperável Gyokeres colocou verdade no placard, partindo daí os leões para uma contagem que espelhou a sua superioridade.

Passaram a maior do tempo dentro ou nas imediações da área famalicense, dando verdade a uma estatística verdadeiramente arrasadora.

No estádio da Luz, na ressaca do jogo com o Feyenoord, o Benfica apagou as dúvidas que pudessem existir em relação à sua qualidade. O Rio Ave, em jogos fora, ainda não conquistara um ponto sequer e mantinha um score muito negativo, com apenas um golo marcado e dez sofridos, não se adivinhando, por isso, quaisquer surpresas.

E foi o que acabou por acontecer: os lisboetas chegaram a um resultado gordo, mesmo que a sua exibição não tenha rondado a perfeição.

Na antecâmara de mais uma ronda uefeira, no próximo fim-de-semana, o Sporting recebe o EAmadora, o Benfica desloca-se a Faro e o FCPorto é anfitrião do Estoril, aparentemente uma jornada tranquila, antes da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que trarão ao trio da dianteira maiores dores de cabeço. Seguramente.