Dia aziago nas competições europeias

A série vitoriosa do Benfica foi ontem à noite interrompida, no seu próprio estádio, por uma equipa que não chegou à Luz como favorita, mas que justificou, sem reservas, o brilhante e folgado triunfo a que chegou, mercê de uma exibição de alta qualidade, e com a qual nunca deu aos encarnados a possibilidade de poderem chegar a uma reviravolta.

Tratava-se de um jogo importante que, a terminar com uma vitória das águias, permitiria a conquista de uma excelente posição na tabela, a permitir pensar na possibilidade de assegurar o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões Europeus.

Porém, o jogo não começou bem para o Benfica.

Entrando deliberadamente ao ataque, o Feyenoord pode ainda contar com o desacerto da defesa lisboeta para chegar à vantagem de dois golos, ainda antes do intervalo.

Esperava-se uma forte reação dos lisboetas, que ainda foram capazes de chegar ao golo que reduziu a diferença, da autoria do turco Akturkoglu, mas pouco mais obtiveram.

Os holandeses comandaram o desenrolar do jogo, marcaram até mais dois golos, anulados pelo Var e, o terceiro, obtido numa altura em que os benfiquistas ainda sonhavam com a possibilidade de chegar ao empate, representou o golpe de misericórdia que transportou a equipa lisboeta para uma realidade, que estava muito longe das suas cogitações.

Agora há que pensar no que vem a seguir, com o Rio Ave no calendário em jogo do campeonato, que terá por cenário de novo o estádio da Luz, no próximo domingo.

E depois, de novo a Liga dos Campeões, com o Bayern de Munique à espera do Benfica no próximo dia 6 de Novembro.

Depois da clamorosa derrota sofrida ontem em Barcelona, os bávaros vão certamente encarar a próxima jornada com muita determinação, para assim tentarem corrigir o percurso defeituoso nas três primeiras jornadas da Champions, nas quais acumularam duas derrotas e apenas lograram alcançar uma vitória.

Já o Sporting de Braga também ontem à tarde não fez melhor frente aos conhecidos noruegueses do Bodo/Glimt perdendo pela segunda vez na Liga Europa e, deste modo, comprometendo a sua posição na tabela na fase inicial, cuja terceira jornada hoje fica completa.