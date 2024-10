Não foi difícil acertar no resultado

Uma primeira parte de grande qualidade, com domínio total do jogo, e um segundo tempo menos pujante, mas a controlar a vantagem já alcançada, e a gerir todas as operações, sem sobressaltos, resultaram numa vitória muito proveitosa para a equipa sob o comando de Rúben Amorim, que assim deu um passo significativo rumo ao play-off da Liga dos Campeões.



Dissemo-lo, ontem, também aqui neste espaço, que o Sporting estava na Áustria para confirmar a sua condição de favorito, frente a um adversário que, apesar de tudo, conviria respeitar.

O campeão português partiu munido de argumentos fortes para poder conquistar mais três pontos, pois a comparação entre as duas equipas era-lhe claramente favorável.

O jogo acabou por confirmar todos esses aspectos: os leões entraram a carregar sobre o adversário, tentando assegurar o mais rapidamente possível um resultado confortável.

Chegaram a atingir setenta por cento de posse bola, tirando o seu adversário do jogo, e nunca lhe dando oportunidade de chegar com sucesso às balizas de Franco Israel.

O domínio do primeiro tempo não se repetiu na etapa seguinte.

A equipa portuguesa resguardou-se, e permitiu que Sturm Graz tornasse mais frequente a sua presença na área leonina sem, no entanto, causar momentos de perturbação no último reduto português.

Conquistados mais três pontos, e encaixados mais de dois milhões de euros, os leões têm agora pela frente a parte mais difícil, ao receberem a seguir, em Alvalade, as poderosas equipas inglesas do Manchester City e do Arsenal, nos dias 5 e 26 de Novembro próximo. Depois, os leões visitam o Clube Brugge e o Leipzig, terminando a fase actual com a recepção, em Lisboa, dos italianos do Atalanta de Bérgamo.

Ou seja, o apuramento para a fase seguinte da Champions não é tarefa impossível.