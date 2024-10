Repetir o sucesso do ano passado

Sturm Graz e Sporting Clube de Portugal entram nesta terça-feira na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus, em condições muito diferentes.



Os leões já arrecadaram quatro pontos em dois jogos, uma vitória com o Lille e um empate com o PSV, enquanto a equipa austríaca ainda não conquistou qualquer ponto, por ter sido derrotada nas duas partidas inaugurais.

Olhando simplesmente para os números, o campeão português apresenta-se em Graz como natural favorito para vencer o jogo de logo à noite, não obstante ser forçoso considerar que terá pela frente uma equipa de combate, excelente nos lances de bola parada, e que vai desejar romper com a mala-pata que tem marcado a sua carreira na Champions.

O Sturm comanda o campeonato austríaco, e à décima jornada mantém um ponto de vantagem sobre o histórico Rapid de Viena, o que que significa que a revalidação do título está muito longe de estar garantida. O Sturm venceu os últimos três jogos da sua prova maior, e isso também não deixa de ser um aviso para os comandados de Rúben Amorim.

A parte mais recente do histórico dos embates entre o Sporting e o Sturm Graz tem a ver com dois desafios disputados no ano passado, a contar para a Liga Europa. E aí, os leões venceram por duas vezes, tendo lá Gyokeres e Diomande sido os autores do 2-1 favorável aos leões, que repetiram em Alvalade essa vitória por números mais expressivos,3-0, tendo, de novo Gyokeres, e Gonçalo Inácio, por suas vezes, vincado a superioridade da equipa portuguesa.

Para os leões, será muito importante vencer o jogo desta terça-feira.

Se tal acontecer, o seu pecúlio avançará para os sete pontos, o que, na prática, ajudará a garantir a passagem à fase seguinte desta renovada edição da Liga dos Campeões Europeus.

E amanhã, também na Liga dos Campeões, teremos o Benfica a receber no Estádio da Luz os holandeses do Feyenoord, para um jogo no qual os lisboetas também se apresentam como favoritos.

E chegar aos nove pontos, será a confirmação do bom momento que os benfiquistas travessam.