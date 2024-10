Houve Taça, sim senhor

A Taça de Portugal tem sido, muitas vezes, um manancial de surpresas que ficam para a história da competição, e do futebol em geral. Quantas vezes não se tem falado e escrito profusamente sobre eliminações muito temporãs, sobretudo dos três grandes, que contrariaram então as mais ajustadas previsões.



Na actual edição, e disputadas três jornadas, Sporting, Benfica e FCPorto ainda estão incólumes.

Nos jogos do fim-de-semana todos venceram frente a adversários teoricamente mais débeis e, pelo que se viu, sem dificuldades de maior.

Os leões tiveram tarefa mais árdua perante o Portimonense, agora na segunda Liga, enquanto águias e dragões passearam nos campos de adversários, Pevidém e Sintrense, que nunca chegaram a incomodar. Deu até para que o renomado trio pudesse lançar mão de jogadores que habitualmente não merecem a titularidade, em jogos mais a sério.

Algumas folgas importantes, tendo em conta que estão à porta jogos de grande exigência, especialmente no que tem a ver com competições internacionais.

Ao contrário dos citados ganhadores, Estoril e Boavista, entre outros, ficaram pelo caminho.

Os boavisteiros, já vencedores da Taça de Portugal e de um Campeonato, sucumbiram no estádio do seu vizinho Varzim, enquanto os canarinhos foram afastados pelo histórico Lusitano de Évora, após um jogo muito intenso, que chegou, inclusive, ao desempate por grandes penalidades.

Os eborenses, que viveram outrora tempos gloriosos sendo, nos anos cinquenta do século passado, um clube importante no campeonato da divisão principal, militam agora no Campeonato de Portugal, o actual quarto escalão do futebol português, o que dá ainda mais relevo a esta proeza por terem eliminado um adversário da primeira liga.

Fica-se agora a aguardar o sorteio da quarta eliminatória da Taça, sendo que os grandes vão estar já em paridade com todos os demais, podendo vir a ser forçados a jogos de mais elevado grau de dificuldade.