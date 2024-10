Tranquilidade à vista por estes dias

Numa altura em que o ambiente desportivo se alimenta de casos, temos à vista um fim-de-semana em que a Taça de Portugal vai ser rainha, mas sem que pareça possível que as surpresas não permaneçam apenas fora de campo.



Benfica e FCPorto defrontam equipas do quarto escalão do sistema de ligas do futebol português, o Pevidém e o Sintrense, enquanto ao Sporting se adivinham maiores dificuldades, tendo pela frente uma equipa da segunda Liga, o Portimonense que, embora distante dos seus melhores dias, tudo vai fazer para que a deslocação dos leões ao Algarve não venha a transformar-se num passeio no parque.

Portanto, vamos ter Taça de Portugal, a competição mais democrática dos calendários nacionais e, por esse país fora, não deixará de haver jogos disputados com enorme intensidade e entusiasmo, que só é possível viver em situações como a que se vai viver por estes dias.

Falámos no início em casos e, de facto, alguns deles chamam também uma boa parte da atenção dos adeptos portugueses.

Desde logo, a notícia que ontem à tarde caiu nas redacções dando conta da multa de 74 mil euros aplicada pela Uefa ao Sporting, pelo facto de terem sido registadas 93 deflagrações de engenhos pirotécnicos no desafio dos leões com o Lille, para a Liga dos Campeões, no estádio Alvalade.

Os leões poderão ainda vir a ser castigados, através do impedimento dos seus adeptos assistirem, ao vivo, ao próximo desafio com o Clube Brugge, a disputar na Bélgica, no dia 12 de Dezembro.

Trata-se da multa mais pesada até agora infligida pela Uefa a um clube português, e que castiga a continuada insubordinação de alguns adeptos leoninos, que prosseguem a sua oposição encapotada aos actuais dirigentes do Sporting, prejudicando o clube tanto no domínio financeiro como no social.

Não tem sido fácil ao clube de Alvalade expurgar estes falsos adeptos mas, em boa verdade, terão de ser tomadas medidas mais drásticas que afastem os radicais que ainda vagueiam por um estádio cujo histórico não tem nada a ver com aquilo que se tem passado ultimamente.

Também para o Benfica os dias não têm sido fáceis, por via de uma situação que poderá manter-se por largo tempo. O Ministério Público acusou esta semana o clube da Luz de irregularidades que, a confirmarem-se, poderão levar a castigo pesado, a suspensão de participar nas competições, o que certamente só uma escassa minoria apoia e deseja em Portugal.