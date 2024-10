A noite cinzenta de Glasgow

Manteve-se a curiosa tradição: a selecção de Portugal voltou a não conseguir derrotar a congénere escocesa no terreno desta, desta vez no quarto jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Apesar disso, o desaire não compromete a qualificação para os quartos-de-final da quela competição internacional.



Poderiam e deveriam esperar-se algumas dificuldades no desafio de ontem à noite no Hampden Park, em Glasgow. A equipa adversária é bem dotada fisicamente, perigosa nos lances de bola parada, e capaz de se agigantar, quando o adversário é teoricamente mais forte.

Conhecedora dessa realidade a selecção portuguesa entrou no jogo com a estrita obrigação de terminar o mesmo com mais uma vitória e, se possível, repetindo a boa exibição de Varsóvia, ainda muito fresca na memória der todos nós.

Apesar de algumas mudanças no onze inicial introduzidas pelo seleccionador Roberto Martinez, a crença nacional apontava para uma noite tranquila, frente a uma selecção que até ontem somava três derrotas em outras tantas partidas.

Porém, não aconteceu nada disso. Os nossos jogadores não foram capazes de ir além de uma exibição muito cinzenta, sem rasgo e com muito escassas oportunidades.

Alguns deles não conseguiram mesmo repetir o bom jogo feito frente à Polónia, adiando assim, com o empate registado, a passagem à fase a eliminar.

Para completar o quadro competitivo, faltam dois desafios a Portugal, a disputar no próximo mês de Novembro, um com a Polónia, em casa, o outro com a Croácia no terreno do adversário, nos dias 15 e 18 daquele mês.