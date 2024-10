À vista a quarta vitória na Liga das Nações

O jogo de sábado em Varsóvia, proporcionou à selecção portuguesa não apenas uma vitória indiscutível na jornada em curso da Liga das Nações frente à Polónia, mas deixou também à vista a sua melhor exibição desde o início do consulado de Roberto Martinez na condução dos seus destinos.



De facto, o onze escolhido pelo seleccionador catalão foi capaz de exibir um jogo de alta qualidade frente a um adversário que se previa poder vir a oferecer grande resistência nacional. Aliás, os polacos começaram até melhor o desafio, mas passados poucos minutos os portugueses tomaram conta das operações, tendo mantido uma busca constante das balizas contrárias até final do desafio.

Tratou-se, realmente, de uma exibição e de um resultado ajustados àquilo que aconteceu em campo, e que deixaram aberta a possibilidade de a selecção portuguesa chegar agora mais facilmente à fase a eliminar da competição internacional em curso.

A seguir, amanhã, temos novo desafio, desta vez em Glasgow, contra a selecção escocesa, para o qual o onze nacional parte de novo como claro favorito.

Colocada em último lugar na Liga A Grupo 1, com três derrotas, quatro golos marcados e sete sofridos, a formação da Escócia não deixa, porém, de se apresentar como um adversário que pode vir a criar complicações.

Trata-se de uma selecção onde impera uma forte componente física, que pode fazer dessa característica um importante argumento para enfrentar um onze mais dotado técnica e tacticamente.

Roberto Martinez não deverá fazer grandes alterações no onze com que se apresentou na Polónia, não deixando, no entanto, de salvaguardar alguns casos de jogadores que estejam a passar por problemas de ordem física, e cuja utilização se venha a revelar menos recomendável.