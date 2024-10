Importa manter a invencibilidade

A selecção de Portugal parte hoje para o seu terceiro jogo da Liga das Nações em clara posição de favoritismo e, consequentemente, com condições de somar mais três pontos.



O jogo que se segue é em Varsóvia, contra a Polónia, que neste momento dispõe de um score inferior ao nosso. A selecção lusa conta seis pontos, enquanto os polacos têm apenas três, após duas jornadas já realizadas.

Como se recorda, Portugal começou a competição vencendo a Croácia por 2-1 seguindo-se nova vitória contra a Escócia pelo mesmo resultado.

Na classificação actual a nossa selecção soma seis pontos, Croácia e Polónia ficam-se pelos três pontos, encerrando a Escócia a tabela classificativa, ainda sem pontos.

Neste sábado, a representação portuguesa disputa o primeiro jogo desta fase em ambiente alheio, dado que os dois primeiros tiveram por cenário o Estádio da Luz.

Face à produção de ambas as selecções, Portugal avança para este desafio em Varsóvia em condições de poder regressar com mais três pontos, o que, a acontecer, dará a possibilidade de poder antecipar a quase certeza de passagem à fase seguinte da Liga das Nações, tendo ainda em conta que o jogo a seguir será com a Escócia em Edimburgo, na próxima terça-feira, e aí com uma dose de favoritismo ainda mais acentuada.

Apesar de tudo o que deixamos dito, os escolhidos por Roberto Martinez não poderão subestimar a selecção polaca, que dispõe de jogadores com muita experiência e qualidade, bastando para isso dizer que dos actuais 25 escolhidos, apenas três deles pontificam em clubes locais, dois no Légia Varsóvia e um no Pogon.

E há, claro, Lewandovsky que não obstante os seus 36 anos continua a revelar grande eficiência, capacidade de finalização e um grande número de golos marcados.

Depois de ter passado por diversos clubes, conheceu momentos altos, a partir de 2015, no Bayern de Munique, dali saindo para o Barcelona em 2022, onde se mantém como titular indiscutível.