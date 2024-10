Para Iniesta chegou a hora de partir

Formou com Xavi a mais preciosa dupla do futebol moderno.



Não lhe escaparam os mais importantes títulos e troféus que um jogador pode ambicionar ter no seu currículo. Foi campeão do mundo, campeão da Europa pela sua selecção, e pelo seu clube conquistou também, repetidamente, o mais ambicionado troféu mundial de clubes, a Liga dos Campeões.

Referimo-nos a Iniesta, um jogador que fez as delícias de muitas das nossas tardes e noites, quando o víamos actuar vestindo a camisola blau grana ou a da sua seleccção, onde em ambos cedo se tornou um elemento tão decisivo quanto imprescindível.

No meio campo do Barça, Iniesta completou com Xavi a mais categorizada e influente dupla jamais vista em estádios de futebol. Foi sempre uma delícia vê-lo com a bola nos pés, com a certeza de que dali o esférico mágico partiria para um destino certo, e quase sempre difícil de anular pelos seus adversários, mesmo para os mais atentos e mais preparados.

Aos quarenta anos de idade, e mais de vinte como jogador, Iniesta anunciou ontem “urbi et orbi” que chegou o tempo de descalçar as chuteiras, e partir para uma nova vida, mesmo tendo de suportar, pelo meio, as agruras de uma saudade que jamais o irá largar.

Iniesta, um dos maiores médios de toda a história do futebol, ao serviço do Barcelona, clube que representou desde a formação até 2018, durante 16 anos consecutivos, somou duas dezenas de troféus, entre os quais nove campeonatos de Espanha. Em final de carreira representou o Vissel Kobe, do Japão, e o Emirates Sport Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Foi, sem dúvida, um dos jogadores mais marcantes do nosso tempo e de todos os tempos.

Anunciada a inevitável despedida dos relvados, Andrés Iniesta desenhou entretanto um plano com cabeça, tronco e membros para seu futuro.

E. assim, irá continuar ligado ao futebol, estando para isso a tirar já o curso de treinador.

E se, nessa condição, vier a conseguir ser tão brilhante quanto o foi como jogador, então o seu nome manter-se-à vivo entre todos quantos olharam para o modelo que representou para todas as gerações.