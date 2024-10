Oportuno regresso das seleções

Com mais dois jogos no horizonte, a selecção portuguesa vai preparar-se, a partir desta segunda-feira, para mais dois jogos da Liga das Nações. No próximo sábado o adversário é a Polónia, jogo a realizar em território polaco, e na terça-feira seguinte o adversário será a Escócia, um jogo a disputar também na condição de visitante, voltando depois em meados de Novembro para nova jornada dupla desta novel competição internacional..

Trata-se, por agora, de mais uma interrupção do nosso campeonato, com esperado e desejado proveito para as equipas nacionais, sobretudo para os grandes, que têm deixado à vista alguns sintomas de desgaste físico, que pode agora ser recuperado com a paragem que a partir desta segunda-feira se inicia.

A jornada cessante da primeira Liga não proporcionou motivos de grandes e especiais referências, sendo a nota mais negativa para a não realização do desafio entre o Nacional da Madeira e o Benfica na Choupana. E quando acentuamos este facto é simplesmente porque já vamos em quase duas dezenas de desafios adiados naquele estádio, sempre pelas mesmas razões, ou seja, nevoeiro impeditivo de uma perfeita visibilidade.

Vai por isso sendo tempo de os responsáveis da Liga Portugal olharem para este problema com racionalidade, talvez escolhendo horários diferentes para a realização dos jogos na Choupana, na capital madeirense. Agora, porque não é fácil nesta altura encontrar datas disponíveis, o tempo que falta jogar do embate Nacional-Benfica, tem data marcada para o próximo dia 19 de Dezembro, uma quinta-feira, data escolhida porque será num tempo em que os encarnados não têm compromissos ao nível das competições europeias.

Não tendo jogado o Benfica, Sporting, FCPorto e Sporting de Braga estiveram em acção, estes dois últimos tendo-se defrontado no Estádio do Dragão, onde se assistiu a uma partida de qualidade, dividida, pois se os portistas foram superiores na primeira parte, os bracarenses conseguiram ser bem melhores no segundo tempo, não tendo, no entanto, com isso, evitado a derrota pela diferença mínima.

Quanto aos leões venceram como se esperava, mas não escaparam a algumas dificuldades impostas por um adversário que entrou em Alvalade sem a intenção de não jogar o jogo, o que ficou bem expresso no sistema defensivo utilizado pelos casapianos, e também no tempo de posse de bola dos leões, 81 por cento contra apenas 19 por cento, números perfeitamente anormais.

O campeonato só estará de volta no próximo dia 25 deste mês.