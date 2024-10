​O verdadeiro Porto europeu

Depois da derrocada dos portistas na Noruega, frente a uma equipa sem grande cotação europeia, o jogo de ontem à noite no Dragão frente ao Manchester United, trouxe de volta um emblema com muitos pergaminhos no contexto internacional.



Pondo de lado o resultado, apesar deste ser sempre o mais relevante aspecto de qualquer desafio de futebol, os dragões conseguiram realizar um jogo de muita qualidade, garantindo aos seus prosélitos que o futuro, afinal, ainda não acabou.

Em jeito de repetição daquilo que acontecera na nossa Supertaça, aí com uma reviravolta que ficou para a história, no desafio de ontem, contra a equipa inglesa do Manchester United, o Porto voltou a ser capaz de dar a volta a um resultado que a certa altura se parecia com a entrada num túnel sem luz e sem fundo.

A verdade é que mesmo estando a perder por 2-0, quando ainda estavam decorridos apenas vinte minutos da primeira parte, os portistas não se entregaram à má fortuna como se perante um adversário tão cotado isso poderia vir a constituir-se como uma tarefa impossível de alcançar.

Operada outra notável reviravolta, os dragões só deixaram fugir a vitória quando já se olhava para o relógio esperando que o juiz desse por terminada a partida.

É frustrante deixar fugir assim a oportunidade de encostar o United às cordas e, por acréscimo, arrecadar três preciosos pontos, que ofereceriam à equipa uma melhor posição na tabela.

No próximo dia 24 o Futebol Clube do Porto voltará a jogar no Dragão para ali receber os alemães do Hoffenheim, neste momento com quatro pontos na Liga Europa, mas em situação muito delicada no campeonato do seu país, no qual contabilizam somente três pontos em 16º lugar, mercê de uma vitória e quatro derrotas até agora.

E depois de mais uma intensa jornada europeia, temos de volta neste fim-de-semana o nosso campeonato da primeira Liga.

Amanhã, o Sporting recebe o Casa Pia em Alvalade, enquanto Benfica se desloca no domingo à Madeira para ali defrontar o Nacional, enquanto, no mesmo dia, o FCPorto recebe o Sporting de Braga naquele que se prevê possa vir a ser o melhor desafio da jornada.