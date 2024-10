Podia ser melhor, podia ser pior

Contabilizados e escrutinados os momentos que ontem à noite o Sporting viveu em Eindhoven, pode afirmar-se, com inteira propriedade, que o resultado final do jogo com o PSV pode ser encarado de duas formas, isto é, para os leões podia até ter corrido melhor, mas a forte equipa dos Países Baixos também esteve perto de arrecadar os três pontos, pois oportunidades para ambos os lados não faltaram.



Assim, em vez dos dois milhões e cem mil que podia ter arrecadado em caso de vitória, o Sporting tem de contentar-se com três vezes menos ou seja, setecentos mil euros, o que, apesar de tudo, não deixa de ser uma boa maquia.

Abstraindo-nos dos aspectos financeiros, que não deixam de ser sempre igualmente importantes, o que mais interessa é o jogo: como se disputou, ou se poderia ou não ter sido de outra maneira.

E aí, temos de o dividirem duas partes, claramente distintas para a formação portuguesa.

Inibida e muito cautelosa no primeiro tempo, raras vezes chegando às imediações da baliza contrária, diferente nos segundos quarenta e cinco minutos, em que procurou assemelhar a sua exibição a outras que vem repetindo nos últimos tempos. Tivemos assim um Sporting de duas caras, mas que, não obstante, recolhe da sua deslocação a Eindhoven um saldo positivo.

Os leões estão agora com quatro pontos, uma boa performance que pode ser melhorada no jogo seguinte, a disputar na Áustria, com o Sturm, que perdeu na ronda inaugural da Champions, com o Brest, e hoje defronta os belgas do Club Brugge.

Sediado na cidade de Graz, na Estíria, o Sturm comanda o campeonato do seu país, com 16 pontos em oito jornadas, e um ponto à frente do Rapid de Viena.

Para não perder o fio à meada, logo à noite, o Benfica recebe no estádio da Luz a forte equipa do Atlético de Madrid. Apesar de ter vindo a melhorar claramente a sua produção, o conjunto de Bruno Lage, vai ter de debater-se com grandes dificuldades. A formação colchonera ocupa actualmente o quarto lugar de LaLiga, em situação de poder disputar claramente o título de campeão, como confirmou recentemente contra o Real Madrid.

O jogo de logo justifica por inteiro a expectativa que sobre o mesmo está depositada.