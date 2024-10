Sobe a temperatura nas Ligas

Nas Liga, todas as Ligas, a temperatura sobe consideravelmente, sinal de que os jogos-sensação suscitam cada vez mais o entusiasmo dos adeptos.



No que ao nosso meio respeita, tivemos mais uma jornada interessante na primeira Liga, com os grandes a não cederem e conseguindo resultados gordos nos jogos do fim-de-semana.

Leões, águias, dragões e arsenalistas somaram 16 golos marcados e apenas um sofrido nos quatro embates a que foram chamados, deixando clara a ideia de que vamos ter campeonato durante muitos meses.

Desta jornada, sem surpresas, sobra também a novidade de o Sporting Farense, depois de seis derrotas consecutivas ter conseguido averbar o primeiro ponto, após o empate conseguido na noite de ontem na Vila das Aves, o que pode significar um bom prenúncio para os algarvios nos jogos que terão a seguir.

E, a seguir, teremos um Porto-Braga, capaz de animar de forma extraordinária as hostes.

A nível internacional é o regresso das competições da UEFA.

Na Liga dos Campeões, o Sporting começa logo à noite na Holanda, o espera um PSV que se encontra numa situação igual à sua, ou seja, a equipa holandesa também conta vitórias em todos os jogos disputados, o que faz prever um bom espectáculo em Eindhoven.

Amanhã, depois de algumas boas prestações em jogos de baixo grau de dificuldade, o Benfica terá pela frente um adversário de outra dimensão, o Atlético de Madrid, que vem a Lisboa para forçar os benfiquistas a um trabalho mais aturado. Veremos do que vai ser capaz no seu estádio.

Pelo que ontem se viu no Metropolitano, no vergonhoso embate Atlético-Real, prevê-se uma tarefa difícil para as águias, com desfecho impossível de prever.

A seguir, na quinta-feira, virão os dois jogos programados para a Liga Europa, com o Futebol Clube do Porto a defrontar o Manchester United, no estádio do Dragão, e o Sporting de Braga em visita à Grécia, para discutir no Pireu, três pontos com o Olympiacos, de cujos quadros fazem parte, na actualidade, nada menos do que sete jogadores portugueses e apenas dois brasileiros.

Esta mão cheia de jogos que teremos já a seguir, abre as portas a uma avalanche de muitos outros, que aumentarão as dificuldades dos clubes portugueses com datas muito preenchidas, já neste mês de Outubro e, sobretudo, no próximo mês Novembro.

E não deixando de juntar a tudo isto os compromissos da selecção que estão igualmente calendarizados para este tempo, e a sobrecarga que representarão para muitos jogadores.