Escândalo mundial

Da história do futebol, em todas as latitudes, fazem parte alguns capítulos que o envergonham de forma desmesurada. São resultados combinados, alguns até pagos antecipadamente, de que, sobretudo os mais antigos, têm memória.



O Futsal, reconhecido pela FIFA há alguns anos, tendo atingido rapidamente uma fortíssima dimensão internacional, sendo e adoptado como modalidade muito importante, gerou notável entusiasmo, criando adeptos fervorosos em todos os continentais.

Está agora a ser falado de forma muito encarniçada e, infelizmente, não por boas razões.

Num jogo realizado no campeonato do mundo, que decorre no Uzbequistão, a selecção francesa foi surpreendentemente derrotada por igual formação do Irão pela volumosa diferença de quatro bolas a uma.

De imediato, fizeram ouvir-se os mais sonantes protestos, acusando os gauleses de terem consentido uma derrota inesperada porque, com esse resultado, viriam a ter acesso à fase seguinte, os oitavos-de-final, para aí enfrentar uma selecção acessível, a da Tailândia.

O seleccionador tailandês foi mesmo demasiado cáustico ao escrever no Instagram:

“França, esperamos por vós de braços abertos nos oitavos-de-final. Irão e França, treinadores e jogadores, desonraram o meu desporto. Sois uma vergonha mundial.”

Figuras importantes do futsal, como Ricardinho, já reagiram ao momento por que passa o actual campeonato do mundo.

A FIFA, como entidade maior da modalidade, poderá também assumir posição sobre este lamentável assunto. Ou então cair no silêncio, como têm feito os supostos implicados no lamentável incidente, franceses e iranianos.