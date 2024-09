Os grandes, todos a três

Não deixam de ser curiosos os resultados alcançados pelas nossas equipas maiores na jornada do campeonato, que ontem à noite terminou no estádio do Bessa, na cidade do Porto.



Como se recorda, Porto, Braga e Benfica, todos jogando fora, e Sporting em Alvalade, venceram os seus jogos com a mesma marca final, ou seja, ganharam por 3-0, não restando daí quaisquer dúvidas sobre a justiça de todos esses desfechos.

Aos portistas previam-se maiores dificuldades frente a uma equipa que tinha chegado a boas performances em jogos do nosso campeonato e igualmente na competição europeia em que toma parte. Porém, o jogo do Fundador acabou por transformar-se num passeio, sobretudo na primeira parte, quando a equipa de Vítor Bruno dominou ampla e claramente.

Braga e Sporting também não passaram por dificuldades, o mesmo acontecendo com o Benfica frente a panteras amestradas, que nunca conseguiram transmitir a ideia de que seriam capazes de causar dores de cabeça aos benfiquistas.

Também é justo e oportuno dizer que os encarnados veem dando garantias de que os tempos de Roger Schmidt não se irão repetir.

Sob o comando do novo treinador, as águias chegaram ontem à terceira vitória consecutiva, mostrando igualmente um futebol diferente, mais organizado, e com os jogadores a actuarem naqueles que parecem ser os mais adequados às suas características individuais.