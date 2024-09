​Leões e Dragões em frente. Águias à espera

A jornada seis da primeira Liga portuguesa só ficará completa esta noite, após o Benfica cumprir o compromisso que tem marcado para o estádio do Bessa, onde será recebido pelo Boavista. Isto, enquanto Sporting e Futebol Clube do Porto já contabilizaram mais três pontos cada, após terem vencido o AVS SAD e o Vitória de Guimarães, respectivamente.



Mais difícil parecia ser a deslocação dos portistas ao estádio do Fundador, onde os esperava uma das equipas mais regulares deste campeonato, até ao desafio de sábado à noite.

Mas, uma boa segunda parte, com três golos marcados, e dominando por completo o adversário minhoto, deram à exibição portista uma dimensão que não se previa.

O Vitória vinha de sofrer apenas dois golos em cinco desafios na Liga, mas contra os portistas ficaram à vista algumas carências na equipa comandada por Rui Borges, que certamente vão obrigar a moderar os acelerados ânimos que já percorriam as ruas de Guimarães.

Quanto aos dragões estão a superar as previsões de muitos adeptos do futebol, incluindo os seus. Depois da tremenda revolução provocada pelo aparecimento de André Villas-Boas, supunha-se que muitas dificuldades haveriam de lhes sair ao caminho.

No entanto, os dragões estão separados dos leões por apenas três pontos, num confortável segundo lugar, onde não contam com mais concorrência.

O Sporting venceu, como se previa sem dificuldades, a equipa da Vila das Aves que tentou resistir enquanto pôde.

Só que a equipa de Rúben Amorim não deu quaisquer hipóteses aos esforçados jogadores nortenhos, e acabou com uma vitória que até podia ter-se traduzido por números mais robustos.

Logo à noite, no estádio do Bessa, o Benfica completa a jornada com um jogo susceptível de despertar expectativa.

Não é que o Boavista esteja a realizar um campeonato superior, pois ainda não ganhou em casa e tem apenas uma vitória, por um golo, frente ao Casa Pia, somando a tudo isso os muitos problemas financeiros por que tem passado ultimamente. Mas jogar contra os grandes é sempre diferente, e o Benfica certamente ainda se recorda do que lhe aconteceu no ano passado.