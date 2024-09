Começar sob bons auspícios

Sporting e Benfica começaram com lucros a dobrar a edição deste ano da Liga dos Campeões Europeus.



Isto é, ganharam ambos aos adversários que lhes couberam em sorte, Lille e Estrela Vermelha, e, acrescentando, arrecadaram uma bem nutrida receita que premeia as duas vitórias alcançadas.

Quanto aos leões, já aqui escrevemos ontem que foi melhor o resultado que a exibição frente ao adversário francês. A expressão poderia repetir-se de novo com relação ao Benfica que ontem, em Belgrado, realizou uma exibição de duas caras frente à equipa sérvia.

Jogaram razoavelmente bem os encarnados no primeiro tempo, durante o qual os dois turcos da equipa se encarregaram de tranquilizar os seus colegas. Já o tempo complementar acabou por se transformar num quase suplício, com o vice-campeão português a suspirar para que o árbitro apitasse pela derradeira vez o mais breve possível.

A formação de Belgrado só conseguiu reduzir a vantagem dos portugueses a pouco mais de cinco minutos do desafio, vivendo os benfiquistas num autêntico sufoco dada a expectativa de se poder chegar ao empate. Felizmente, isso não aconteceu, mas ficou a lição para próximos capítulos.

Apesar de tudo, e embora a Champions tenha começado sob bons auspícios para os dois representantes portugueses, isto não permite esquecer as dificuldades que veem a caminho.

É que a seguir, o Sporting vai à Holanda defrontar o PSV Eindhoven, enquanto o Benfica vai ter pela frente o Atlético de Madrid que, após a vitória de ontem, frente ao Leipzig, passou a contar com uma ainda maior preocupação com o embate do próximo dia 2 de Outubro

