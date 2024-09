Melhor o resultado que a exibição

Isto de participar na Liga dos Campeões Europeus é outra música e tem muito que se lhe diga.



Talvez por isso, o Sporting entrou a medo no jogo-estreia em Alvalade, mesmo sabendo que iria ter pela frente o oitavo classificado do campeonato francês, onde soma, até agora, duas vitórias e duas derrotas nos quatro desafios realizados.

Para qualquer leigo, os leões entravam em campo claramente como favoritos: líderes do campeonato português, com cinco vitórias em cinco jogos, vinte e quatro golos marcados em todos os desafios disputados nesta temporada, sem sofrer golos vai para um mês, sexto jogo seguido com Gyokeres sempre a marcar. Ou seja, juntando as peças deste poker, havia boas razões para vaticinar que a Champions começaria da melhor maneira.

E resultou, realmente, se atentarmos antes de tudo que os leões conseguiram a sua primeira vitória e que, devido a isso, os cofres de Alvalade ficaram mais bem nutridos, com cerca de dois milhões e cem mil euros.

Porém, também é justo reconhecê-lo, a equipa comandada por Rúben Amorim entrou nervosa no jogo com o Lille, só parecendo adquirir alguma tranquilidade quando o astro sueco marcou o primeiro golos, iam já decorridos 38 minutos da primeira parte.

Beneficiando também da expulsão de Angel Gomes dois minutos depois, a equipa soltou-se e no segundo tempo voltou àquela quase maturidade que já se lhe conhece da sua participação da Liga portuguesa.

Se o importante era vencer, o objectivo foi alcançado.

Agora há que esperar pelo dia 1 de Outubro, também uma terça-feira, para então medir forças com o PSV em Eindhoven, e nesse dia poder tirar conclusões mais acertadas em relação àquilo que o campeão nacional pode vir a fazer na competição milionária da Champions.

E, para já, temos o Aves à espera para desafio que se segue no nosso campeonato, também no estádio Alvalade.