O regresso à Europa

Num tempo em que o país está virado para a desgraça provocada pelos incêndios que têm atingido todo o território continental, regressam as competições europeias de futebol com o Sporting a dar hoje o pontapé de saída na edição deste ano da Liga dos Campeões Europeus.



Pelo meio, convém recordar também o regresso do Campeonato da Primeira Liga, com alguns jogos curiosos e desfechos pouco surpreendentes. Destaque especial merece o derby minhoto, depois de o Vitória de Guimarães ter ido à Pedreira surpreender o vizinho Sporting de Braga e arrancar ali uma muito saborosa vitória, com a qual os arsenalistas não contavam.

O resultado do sempre aliciante embate entre bracarenses e vimaranenses não merece a mínima contestação, não deixando certamente de causar preocupação nas hostes da cidade dos arcebispos, uma vez que a sua equipa mais representativa mostrou estar distante da produção que foi capaz de exibir nos anos anteriores. Ao contrário, a equipa da cidade do Fundador demonstrou capacidade para poder encarar este campeonato com justificadas ambições de poder chegar a uma boa classificação final.

Entretanto, nesta terça-feira tem início a renovada e remodelada Liga dos Campeões Europeus. Os moldes fixados para esta temporada implicam a realização de mais jogos e, consequentemente, a arrecadação de mais proveitosas receitas.

Cada equipa participante vai disputar oito jogos numa primeira fase, em vez de seis como anteriormente, e após uma classificação por pontos, serão apuradas aquelas que depois irão tomar parte nos oitavos-de-final, a partir daí em fase já a eliminar.

Ao Sporting Clube de Portugal, que entra hoje em acção, cabe defrontar os franceses do Lille em desafio a realizar em Alvalade. Actual oitavo classificado no campeonato francês, contando duas vitórias e outras tantas derrotas, o Lille tem apenas cinco golos marcados contra quatro sofridos nas partidas disputadas até aqui.

Não se trata de um pecúlio que possa assustar a muito mais produtiva formação do campeão português. O que significa que o Sporting está em condições de iniciar a Champions com uma vitória, o que, a acontecer, não deixará de constituir uma preciosa embalagem para a longa campanha que virá a seguir.