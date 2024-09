Seis pontos, boa mas difícil colheita

A seleção portuguesa de futebol iniciou a sua participação na quarta edição da Liga das Nações com duas saborosas vitórias, não obstante as dificuldades que sentiu nos dois desafios disputados no estádio da Luz, primeiro contra a Croácia e, três dias depois, frente à formação da Escócia.

Confirmou-se assim o favoritismo com que Portugal avançou para esta competição organizada pela UEFA, na qual, como sabemos, tem história por ter vencido a primeira edição, cuja final decorreu no estádio do Dragão, com uma vitória lusa por 1-0 conseguida frente à seleção holandesa.

Já todos sabíamos que o primeiro desafio, com a Croácia, seria muito complicado. Os croatas dispõem de uma seleção muito forte, servida por jogadores de enorme qualidade, e que nos mais recentes torneios internacionais tem vindo a alcançar excelentes resultados. No entanto, um golo de Dalot e outro de Ronaldo determinaram a nossa vantagem, mas nem sempre os nossos jogadores dominaram o desafio.

Ontem, contra a Escócia, anteviam-se menos dificuldades, não obstante ser reconhecida a capacidade física dos escoceses, a intensidade do seu jogo, e a busca incessante do ataque. E, para surpresa de todos, aos sete minutos, foram mesmo capazes de inaugurar o marcador, uma situação que perturbou os lusitanos durante largos minutos.

E só, na segunda parte. aos 54 minutos, Bruno Fernandes conseguiu recuperar a igualdade, que Cristiano Ronaldo, aos 88 desfez, para descanso da imensa massa de espectadores que lotou o estádio da Luz.

Apesar disso, a vitória não escondeu algumas opções menos felizes adotadas pelo selecionador nacional, tanto na estratégia concebida, como por alguns dos jogadores que a interpretaram. No entanto, é justo salientar a muito oportuna decisão quanto à utilização de CR7, que não seria recomendável fazer jogar em dois jogos por inteiro, no curto espaço de três dias.

Voltaremos em Outubro, para defrontar a Polónia no dia 10 e de novo a Escócia no dia 15, em ambos os desafios na qualidade de visitantes.