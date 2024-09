Paragem no campeonato. Tempo para a Liga das Nações

Depois de quatro jornadas disputadas no nosso campeonato maior, aí está a primeira pausa para dar lugar à ronda inicial da Liga das Nações.

Trata-se de uma competição a nível de seleções, da qual Portugal guarda excelentes recordações por ter vencido a primeira edição. Em 9 de Junho de 2019 a seleção portuguesa venceu a Holanda por 1-0, golo de Gonçalo Guedes, apontado aos sessenta minutos, no estádio do Dragão, frente à Holanda, numa final de elevada cotação registada nessa altura.

Hoje, no estádio da Luz, tem início a quarta edição deste torneio, cabendo a Portugal defrontar a seleção da Croácia para, três dias depois, jogar no mesmo estádio com a Escócia, dois jogos para os quais os escolhidos por Roberto Martinez partem como favoritos.

Ainda que tendo em conta as queixas de alguns dos nossos jogadores, (Bernardo Silva foi ontem o seu porta-voz), que entendem ser excessivo o número de jogos a que são submetidos em várias competições, a verdade é que esta é também uma boa oportunidade para testar novos jogadores, havendo aqui lugar a um destaque, o de Quenda, que aos dezassete anos pode ter uma boa oportunidade para se estrear com a camisola das quinas.

O desafio com a Croácia não está ganho à partida. Trata-se de um adversário muito difícil, com bons jogadores, e um estilo de jogo que não raramente tem colocado problemas aos adversários que tem defrontado. Aliás, o seu percurso internacional também recomenda cautelas e muita aplicação dos jogadores nacionais.

Tudo isto, enquanto a notícia da contratação de Bruno Lage para novo treinador do Benfica continua a suscitar numerosos debates e considerações, que só os primeiros jogos sob o comando do novo técnico irão confirmar e desmentir.

Por agora, a pausa merece reflexão séria sobre o que vale a nossa actual seleção, e sobre as escolhas do nosso selecionador.