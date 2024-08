Para começar, um jogo grande

Com Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto a defrontarem-se em Aveiro, no primeiro desafio oficial da nova temporada, mais do que um jogo grande, é desejável que venhamos a assistir a um grande jogo de futebol.



Vencedores recentes do Campeonato e da Taça de Portugal, leões e dragões estão preparados para arrebatar o primeiro troféu oficial da época, um teste de altíssima qualidade para se pode aferir o estado actual de duas das melhores equipas portuguesas e, a partir daí, extravasar para conjecturas sobre o que poderão valer no próximo futuro, particularmente no contexto das nossas competições domésticas.

Pelo que foi possível analisar, até agora, na meia dúzia de jogos de preparação que ambos realizaram, ficou a ideia de um Sporting mais consistente e bem apetrechado, face a um retalhado Futebol Clube do Porto que tem ainda que dar alguns passos importantes para poder chegar ao nível atingido em épocas anteriores.

É evidente que esta análise poderá acabar por não ser muito substantiva.

Trata-se de um embate com características muito próprias, podendo “os momentos” de cada um virem a ser contrariados por realidades por agora imprevisíveis.

Recorde-se, a propósito, o que aconteceu na recente final da Taça de Portugal, para a qual os leões partiram como favoritos, tendo saído da mesma batido de forma inapelável.

Depois de tempos recentes turbulentos, os dragões parece partirem para o jogo de sábado ainda algo desequilibrados, que não marcados pela instabilidade que se instalou no clube da Invicta, por força da agitada mudança de comando, que está sem dúvida a dar frutos, embora sem que tenha atingido já a plenitude.

As mais variadas conjecturas apontam para uma Supertaça capaz de fazer reacender a disponibilidade da imensa multidão de adeptos de ambas as camisolas.

Não se tratando de um título, mas sim de um troféu, o que é significativamente diferente,

a Supertaça pode ficar como um bom arranque para uma temporada que se deseja disputada com muita qualidade, e influenciadora de comportamentos tanto a nível nacional como internacional.