Tempo de farturas

Nos seus últimos aprontos para a nova temporada de futebol que está prestes a começar, os três grandes deixaram água na boca aos seus adeptos, não apenas pelas exibições de qualidade que proporcionaram, mas também pelas goleadas a que chegaram

Doze golos ao todo conseguiram Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica frente a adversários que escolheram para defrontar na fase de preparação, curiosamente sem que qualquer deles tenha sofrido um só golo.

Os leões começaram por levar de vencida os bascos do Athletic de Bilbau, quinto classificado do último campeonato da Espanha e recente vencedor da Taça do Rey, chegando a uma goleada expressa em três golos a que os adversários não foram capazes de responder.

Os portistas foram mais longe e chegaram a quatro a zero em jogo em que defrontaram o Al-Nassr, um adversário revelador de algumas fragilidades e que ainda não pode contar com a presença de CR7, a estrela maior do seu cartaz. Apesar de não terem defrontado um adversário de grande estatura, os portistas evidenciaram capacidade em alguns períodos do jogo e, sobretudo, força para se apresentarem ao seu nível nos jogos a sério, já a partir do próximo sábado.

Fechou o Benfica, no domingo de futebol, goleando o vice-campeão da Holanda, o Feyenoord, com a expressiva marca de cinco-a-zero. Contrariando aquilo que vimos durante praticamente toda a época passada, viu-se ontem um Benfica muito mais contundente, e com muita capacidade para chegar ao golo em curto espeço de tempo, logo na primeira parte.

É verdade que não se deve exagerar no optimismo em relação às exibições sadias dos três grandes no último fim-de-semana e aos resultados que obtiveram, porque a sua verdadeira avaliação só começará a ser feita partir do desafio do próximo sábado, a Supertaça.

Mas que ficaram sinais, ficaram…