Para começar, não está mal

A época ainda não começou, mas há já alguns indicadores de que poderemos vir a estar perante momentos muito interessantes nas várias competições em que os clubes portugueses vão tomar parte.



O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães deram os primeiros sinais, com duas vitórias em taças europeias. Os bracarenses levaram de vencida os israelitas do Maccabi Petach Tikva em jogo de qualificação para a Liga Europa, enquanto os seus vizinhos de Guimarães foram a Malta arrancar uma preciosa vitória, através de um golo do inevitável Jota Silva, na primeira mão da qualificação para a Liga Conferência.

Portanto, no que respeita às competições europeias, o começo pode considerar-se auspicioso, muito embora estejam ainda pela frente dificuldades inevitáveis a vários níveis.

Por outro lado, quanto à preparação das equipas para a temporada quase a começar, parece haver boas razões para que os adeptos dos principais clubes alimentem boas expectativas.

Os portistas realizaram na Áustria um período de preparação susceptível de deixar antever um futuro bem melhor do que era previsível há alguns dias atrás.

O primeiro grande teste a sério, contra o Sporting, em jogo da SuperTaça, não deixará certamente de ajudar a esclarecer algumas das dúvidas que possam, por enquanto, existir.

O Benfica, continua envolto em muitas dúvidas quanto à constituição definitiva do seu plantel,

estando também a registar alguns bons resultados e, sobretudo, a confirmação da valia de alguns dos jogadores que foi apresentando nos jogos de preparação.

Pavlidis é, neste aspecto, a estrela maior, a deixar indícios de que se trata do avançado de que os encarnados precisam.

O Sporting, confirmou no desafio com o Sevilha que poderá repetir o comportamento da temporada anterior, com alguns dos seus jogadores a deixarem já a ideia de que não estará muito longe o melhor das suas formas.

Gyokeres, a estrela maior, depois de uma lesão vinda do passado, já deixou esperanças aos adeptos leoninos de que o golo poderá voltar a ser a sua profissão.

Falta aos leões resolver o intrincado caso do grego Ioannidis, que se arrasta há semanas, e para o qual não de prevê saída nos próximos dias, acontecendo uma situação semelhante às de João Neves e de João Félix, parecendo continuar em dificuldades a direcção benfiquista para resolver estes dois instantes problemas.