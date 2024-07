Mais uma final antecipada do Euro

Depois de há alguns dias termos assistido a um Portugal-França frenético, que bem poderia ter voltado a ser a final do Campeonato da Europa, como aconteceu há oito anos, eis-nos hoje perante mais um promissor grande desafio, de novo com os franceses como protagonistas, mas agora enfrentando a formação espanhola, tida por muitos como a mais provável conquistadora final do troféu agora em disputa.



Trata-se de uma meia-final de enorme qualidade, que todos antevemos como um momento alto da competição, ainda que não deixemos de ter em conta o facto de, do lado gaulês, permanecerem algumas dúvidas que já haviam ficado à vista no jogo com os portugueses.

Ou seja, há vários jogadores escalados por Didier Déchamps que não se encontram em situação física muito recomendável, o que, ao invés, poderá funcionar a favor de nuestros hermanos, o que, aliado à maior juventude destes, poderá vir a influenciar decisivamente o desfecho em Berlim.

Aliás, já no embate com a selecção lusa, esse deficit ficou mais ou menos à vista.

Do lado espanhol há algumas questões que, não sendo novidade, podem ajudar a perturbar a tranquilidade necessária. Morata, um jogador sempre em foco por bons e maus motivos, volta a estar na ribalta devido a declarações desconcertantes que prenunciam o seu próximo abandono da selecção.

Por outro lado, De La Fuente não vai poder contar hoje com Pedri, lesionado, e com Carvajal e Normand, enquanto do lado oposto apenas Griezman suscita algumas dúvidas sobre se irá ou não estar presente como titular, ao lado de M´bappé.

O jogo promete emoção e muita imprevisibilidade.