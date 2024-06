Obrigado, grande Capitão

Depois de um longo período de sofrimento deixou-nos na noite de ontem, aos 73 anos, o grande capitão do Sporting Clube de Portugal Manuel Fernandes, o maior símbolo vivo da história do clube de Alvalade.



Era uma notícia esperada já há algum tempo, por se saber que estava a atravessar dias de grande sofrimento e que o desenlace era inevitável, mas nem assim deixa de ser cruel.

Por isso, fica em todos nós um enorme vazio, mas especialmente nos adeptos do clube que serviu e amou como poucos durante décadas a fio.

Pelo Sporting Clube de Portugal, Manuel Fernandes disputou 433 jogos tendo marcado 257 golos, marca notável só superada na história do clube do leão pelo também saudoso Fernando Peyroteo.

O homem de Sarilhos, terra onde passou toda a sua vida, começou a sua carreira na CUF do Barreiro e terminou ao serviço do Vitória de Setúbal.

Mas foi no Sporting, onde chegou com 24 anos, que a sua vida desportiva registou os momentos mais fortes, com um apego ao emblema de leão difícil de igualar.

Como ele próprio gostava de afirmar, na sua carreira só conheceu adversários, nunca teve inimigos. E aqueles que com ele conviveram ao longo de décadas reconhecem certamente que esta afirmação tinha um conteúdo verdadeiro.

Manuel Fernandes era um Grande.

E os Grandes nunca morrem. Apenas desaparecem.

Deixa-nos o Homem, mas a sua memória vai perdurar para sempre.

Obrigado, Capitão!