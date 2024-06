Um onze diferente, hoje, em Gelsenkirchen

Portugal nunca chegou tão fácil e rapidamente aos oitavos-de-final de um Campeonato da Europa de Futebol como na edição que continua a percorrer vários estádios da Alemanha. República Checa e a Turquia não se apresentavam como tarefas intransponíveis, e os jogos a que assistimos serviram para confirmar que a nossa selecção é uma das melhores que participam na competição.



Fazendo um resumo rápido do calendário já cumprido, constata-se que Portugal acaba de realizar treze jogos oficiais somando vitórias, e com um score de golos assinalável tendo, até ao momento, sofrido apenas três, dois na fase de qualificação e um no embate recente com a Chéquia.

Neste momento estamos em tempo de cumprir calendário.

O desafio de hoje com a Geórgia apenas tem importância para o nosso adversário, já que dele pode depender a sua qualificação para a fase a eliminar do Europeu.

Por isso, o seleccionador Roberto Martinez já deixou no ar a ideia de que vamos ter alterações de monta no onze a apresentar logo à noite em Gelsenkirschen, dando apenas como seguras as presenças de Cristiano Ronaldo e de Diogo Costa. Será o tempo de dar a muitos dos convocados a oportunidade de participarem no Euro, aproveitando, ao mesmo tempo, para fazer descansar alguns dos que estão fisicamente mais esgotados nesta altura estafante da temporada quase a terminar.

Manter-se-á assim forte, simultaneamente, o espírito de grupo que Roberto Martinez conseguiu instalar na selecção, e que muito pode contribuir para os sucessos que desejamos venham a seguir.

Apurado para a fase a eliminar, Portugal poderá defrontar a seguir ou a Hungria ou a Eslovénia, qualquer deles acessíveis para a nossa selecção.

As dificuldades maiores virão a seguir, esperando-se que estejamos prontos para as enfrentar e delas sair com sucesso.