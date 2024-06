Atenção, vêm aí os turcos

A poucas horas do jogo com a Turquia, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de 2024, convém manter alguma serenidade sem deixar de refletir nas previsíveis dificuldades que estão a caminho e que a nossa seleção tem de encarar com muita seriedade.

Sem surpresas de maior até agora, os mais prováveis candidatos à chegada aos oitavos-de-final começam a alinhar-se com o decorrer da segunda ronda. Apuradas para essa fase estão já as seleções da Alemanha e da Espanha, que se têm revelado com muita capacidade, tendo realizado boas exibições - juntando-lhes resultados a condizer.

Até aqui, a grande desilusão tem sido a seleção da Croácia, que perdeu com a Espanha e empatou com a Albânia, não passando, por isso, de amealhar apenas um ponto, prevendo-se, inclusive, dificuldades para conseguir chegar ao terceiro lugar da classificação no seu grupo - o que, a confirmar-se, obrigará os croatas a regressar mais cedo a casa.

Quanto a nós, seleção portuguesa, vamos ter amanhã tarefa difícil pela frente, cabendo-nos defrontar a Turquia, que tem igualmente três pontos na tabela do Grupo F.

Reconhecidamente superior à República Checa - que vencemos com enorme dificuldade, como se recorda - a Turquia vai obrigar os nossos jogadores a uma entrega total, com muita concentração e aplicação pelo meio.

A qualidade individual dos jogadores turcos é superior à da Chéquia e o adversário de amanhã procura outro tipo de jogo. Por ter também vencido o primeiro jogo fica por se saber se os turcos irão jogar mais na expectativa ou de igual para igual.

É para isso que Roberto Martinez tem de estar preparado, escolhendo o melhor onze, sem as surpresas do desafio anterior, e procurando não dar espaços ao adversário, que entra em campo com a intenção de surpreender uma seleção que reconhece superior à sua.

No sábado à tarde, esperamos e desejamos não sair tão cansados do jogo, como aconteceu na estreia com os checos, e que tudo se resolva antes dos minutos finais.

E a qualificação poderá, assim, ficar de imediato garantida.