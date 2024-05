A Taça, sempre a festa final do futebol

Ainda que por estes dias a longa entrevista de Rui Costa continue a fazer manchetes e a suscitar alargados debates, a final da Taça de Portugal, a disputar no próximo domingo, como sempre no Estádio Nacional, desta vez entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, constitui o grande tema do final de temporada.



Disputada por 83 vezes, a Taça teve até agora somente treze vencedores.

O Benfica arrecadou o troféu por 26 vezes, a seguir está o FCPorto com 19 vitórias, enquanto o Sporting soma 17 triunfos. Dragões e leões têm, desta feita, a oportunidade de melhorar os seus scores, vindo assim a aproximar-se do líder Benfica, embora os encarnados prossigam substancialmente à vontade.

Como sempre, está instalada a dúvida sobre qual deles se vai apresentar, daqui por dois dias no Vale do Jamor, como principal favorito.

É que, em situações como esta, é sempre ousado fazer prognósticos, não valendo por isso a pena recorrer aos momentos de cada uma das equipas em presença, porque essa circunstância já foi desmentida em várias dezenas de ocasiões.

É verdade que os leões vêm de conquistar de forma indiscutível o título de campeões, tendo aí registado dezoito pontos de avanço sobre os dragões, mas nem isso autoriza a que o novo campeão seja apontado como o mais provável vencedor do troféu no próximo domingo.

Por outro lado, do lado da formação nortenha há esse sentimento de despedida do Presidente que durante 42 anos dirigiu os destinos do clube, que pode contribuir para elevar o estado de espírito dos jogadores e assim torná-los susceptíveis de virem a produzir um jogo à dimensão do seu prestígio, e conseguir a vitória.

Seja como for, o que se deseja é apenas e só uma final de grande qualidade, com um vencedor justo, sem incidentes, e com uma arbitragem que venha a contribuir para o desejado prestígio da prova raínha do futebol português.