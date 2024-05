Aí está de novo a nossa selecção

Como habitualmente, o seleccionador Roberto Martinez disse ao país quais eram os seus preferidos para, com eles, constituir a selecção que irá representar-nos no próximo Campeonato da Europa, a partir do dia 18 de Junho.



Assim, cumprindo igualmente um hábito que confirma uma ideia, os escolhidos de Martinez passam a ser também, a partir de agora, os nossos representantes.

O princípio sempre proclamado, não quer dizer que estejamos de acordo com todas as escolhas do seleccionador espanhol. Sobretudo porque contrariam algumas ideias já anteriormente proclamadas, e porque algumas das chamadas e das ausências não deixam de causar alguma estranheza.

Martinez voltou a reforçar o pensamento já conhecido, ao afirmar que os jogadores agora chamados são aqueles que mais hábitos têm de selecção e, depois de formar um grupo, poderia para si constituir um risco introduzir peças novas num mecanismo que já funciona há muito tempo.

Claro que perante o quadro apresentado, de imediato surgiram as primeiras reacções vindas dos quadrantes mais diversos. Em especial do lado leonino, chegou o espanto e a indignação face às ausências de alguns leões campeões nacionais e protagonistas de temporada de qualidade, em especial de Trincão e Pote, mas com esta causa a atingir igualmente os nomes de Nuno Santos e de Paulinho, ainda que de forma mais remota.

Algumas críticas às opções do responsável pela nossa selecção atingem também alguns jogadores que não se encontram em condições físicas ideais, mas aí Martinez tem em conta o facto de o Europeu só começar daqui por um mês, havendo até lá a franca possibilidade de virem a recuperar totalmente.

Preparados para a longa discussão que a partir de agora teremos pela frente, e também com a possível alteração dos dados por agora disponíveis, recomenda-se ao imenso povo do futebol que não perca de vista a ideia de que o mais interessante e importante é que tenhamos no próximo Campeonato uma selecção capaz de chegar aos resultados que a qualidade do futebol português justifica.