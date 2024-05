A festa está (quase) a chegar ao fim

Na jornada a que acabámos de assistir foi possível ver já alguns acenos de despedida a suscitar sentimentos diversos, sobretudo entre os protagonistas mais em evidência.

No estádio da Luz, Rafa vestiu a camisola do Benfica pela última vez e fê-lo de modo a provocar sentimentos de gratidão da parte de um núcleo apreciável de adeptos, Taremi também disse adeus ao estádio onde se exibiu com sucesso tantas vezes, Sérgio Conceição e Roger Schmidt podem não voltar a ser vistos na Luz e no Dragão a orientar as equipas da casa.

Claro que estes são os nomes mais fortes do momento, não significando que outros não possam vir a juntar-se-lhes nos desafios que ainda estão por cumprir.

Para além disso, da jornada sobraram outras dúvidas.

Boavista, Estrela da Amadora e Portimonense só na ronda final deixarão bem claro qual deles vai manter-se em atividade, disputando um play-off para o qual ainda não têm adversário, sabendo-se apenas que este sairá da dupla AVS-Sad/Marítimo.

A propósito da segunda liga saliente-se o facto de termos duas equipas das regiões autónomas, Santa Clara dos Açores e Nacional da Madeira, de regresso ao escalão maior do futebol, dando-se assim por terminado o hiato que as havia relegado para o escalão secundário.

Pela frente temos ainda muitas situações em vias de resolução restando depois, no aspeto competitivo, a final da Taça de Portugal, que promete ser um espetáculo de grande qualidade e emoção, protagonizado por duas equipas de topo, Sporting e FC Porto.

Cumpridos todos os capítulos, preparemo-nos para um defeso quente e muito movimentado, com treinadores e jogadores na berlinda.

Para alguns não haverá férias porque o tempo vai ser pouco para os acertos que serão feitos, particularmente nos três grandes, nos quais há problemas diversos para resolver, embora benfiquistas e portistas tenham razões para manter grandes preocupações.