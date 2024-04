Quando o jogo não é o mais importante

A quatro jornadas do fim, e com o campeonato da primeira liga ao rubro, meteram-se pelo meio outros assuntos, também importantes, que vão merecer amplos comentários nos dias que se seguirão.

Desde logo, os incidentes pós Farense-Benfica, ocorridos no termo do jogo que estas duas equipas disputaram na capital algarvia, e que chegou ao fim com a vitória da equipa encarnada, mais competente e merecedora do desfecho da partida.

É verdade que o Benfica está muito longe de cumprir os objetivos a que se propôs no início da temporada, tanto a nível nacional quanto internacional mas, a bem da verdade, convirá afirmar que um clube com a grandeza dos encarnados não pode estar à mercê de pessoas que apenas olham a resultados, quando um clube grande é muito mais do que isso.

Depois, a deslocação de Rúben Amorim a Londres, para ali debater com os responsáveis do West Ham United a sua possível contratação para a próxima temporada.

Depois de termos ouvido o técnico leonino fazer afirmações em sentido contrário há pouco tempo, não deixa de causar alguma estranheza a situação agora criada.

Ver-se-á que influência poderá ter nos quatro jogos que faltam aos leões para se poderem sagrar campeões nacionais.

Após a jornada trinta do campeonato, manteve-se o figurino já visto e revisto nas últimas semanas.

Os quatro da frente da classificação venceram todos, e nem sequer se pode falar de dificuldades para qualquer deles.

Sobretudo os leões, no desafio teoricamente mais difícil, juntaram a uma boa vitória mais uma excelente exibição, sobretudo na segunda parte em Alvalade.

Mantendo sete pontos de avanço sobre os benfiquistas, quando o calendário está quase a esgotar-se, a vitória final do Sporting já não merece dúvidas, não obstante algumas dificuldades que ainda vai encontrar no caminho.

Especialmente interessante não deixará de ser o próximo FC Porto - Sporting, sempre um apetecido clássico, mesmo que o seu desfecho já não venha a contribuir para qualquer alteração na classificação final.