​Reforçada a candidatura leonina

Face às expectativas que haviam sido criadas, por força do que poderia acontecer na jornada da primeira liga do passado fim-de-semana, a liderança do Sporting Clube de Portugal saiu reforçada a seis jornadas do termo do campeonato, dependendo da sua capacidade de não ceder terreno nos desafios que ainda tem pela frente para se sagrar como novo campeão nacional.



O Sporting-Benfica de sábado era o barómetro capaz de ajudar a aferir as perspectivas futuras dos contendores mais chegados à dianteira, tendo a vitória leonina, sobre o seu mais velho rival, o Benfica, ajudado a consolidar a ideia de que a situação ficou ainda favorável aos leões, muito embora não possa se falar de um favoritismo definitivo.

Os leões passaram assim a ter quatro pontos de vantagem sobre o seu vizinho da segunda circular, que poderão ser sete caso vençam no próximo dia 17 o FC Famalicão, no jogo que ambos mantêm em atraso há largas semanas. E depois, o Sporting tem ainda de contar com uma difícil deslocação ao Dragão, um entre os seis jogos que lhe faltam para cumprir todo o calendário.

O FCPorto, por seu lado, depois da derrota ontem à noite frente ao Vitória de Guimarães, está fora da corrida do título. Separado por nove pontos do Benfica e treze do Sporting, perante os números actuais ninguém pode acreditar que é ainda possível uma reviravolta. Aliás, os portistas terão, a partir de agora, de se preocupar sobretudo com a manutenção do terceiro lugar, uma vez que Sporting de Braga e Vitória de Guimarães estão agora apenas a dois pontos dos dragões.

Após o desafio de ontem, o FCPorto somou a sexta derrota do campeonato às quais, juntando dois empates, deixam à vista a sua fraca produção com a perda de 22 pontos, perfeitamente inibidora de poder competir a sério com os adversários mais directos. A Liga dos Campeões do próximo ano está assim fora do lote de possibilidades, sendo claramente mais provável a simples ida à Liga Europa.

E nesta luta está definitivamente intrometido o Vitória de Guimarães, que, mais, vai ter ainda a possibilidade de se bater pela conquista da Taça de Portugal, num próximo desafio com os portistas a contar para a segunda mão das meias-finais daquela competição.