Clássico no Jamor à vista

Recém-chegado de uma série de quatro vitórias consecutivas no campeonato da primeira Liga, e dada a sua excelente posição na tabela classificativa no mesmo, quinto lugar, esperava-se muito mais do Vitória de Guimarães no jogo de ontem, no seu estádio, frente ao Futebol Clube do Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Para um bom comportamento dos minhotos poderia também contribuir eventualmente o desassossego que poderia afectar os dragões, certamente ainda muito marcados pelo que aconteceu há poucos dias na Amoreira, onde o Estoril Praia derrotou pela terceira vez nesta época a equipa comandada por Sérgio Conceição.

Aconteceu tudo ao contrário ontem à noite no estádio do Fundador, num jogo de fraca qualidade, que os portistas venceram por um escasso golo de vantagem, e durante o qual ficou o registo inaceitável de 41 faltas cometidas pelas duas equipas no decorrer dos noventa minutos de jogo.

Com este resultado os portistas puseram um pé e meio no Estádio Nacional, onde no dia 26 de Maio terá lugar a festa final da Taça, na qual o Sporting Clube de Portugal reservou já lugar, depois de ter empatado na terça-feira frente ao Benfica no estádio da Luz, e por ter trazido a vantagem de um golo no desafio da primeira mão, realizado em Alvalade, vai para dois meses.

Este sim, foi um jogo de elevada qualidade, interpretado por duas equipas de primeira água, talvez o melhor desafio que já se disputou em Portugal em toda a época até aqui.

O Benfica, sobretudo, chegou a uma exibição que ainda não lhe tínhamos visto nos últimos nove meses, mas que acabou por ser insuficiente para anular a diferença que os leões já haviam angariado no seu estádio.

Agora, fica-se à espera do desafio da segunda mão a realizar no estádio do Dragão, com a convicção de que os portistas terão dado ontem um passo de gigante para voltar a estar numa final que já vencem há dois anos consecutivos.