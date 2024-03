Até ao fim sem parar

Cumprida a derradeira jornada internacional antes do arranque do Campeonato da Europa, estão de regresso os campeonatos nacionais em praticamente todos os países do velho continente.



Entre nós, a Liga principal vai chegar à jornada 27, o que significa faltarem a partir de agora oito jornadas para que seja cruzado o fio de chegada, e que serão cumpridas sem mais interrupções, até ao próximo dia 19 de Maio.

Pelo meio, disputam-se ainda dois clássicos, com o Sporting incluído em ambos, primeiro recebendo o Benfica, depois deslocando-se ao Dragão para defrontar o FCPorto, a quarto jornadas do fim.

Tal como neste momento se nos apresenta a classificação, é arriscado avançar com previsões finais, quanto à possibilidade de um novo ou repetido campeão nacional.

O Sporting parece estar em melhores condições, por ser líder da classificação e por ter vindo a juntar bons resultados a exibições de qualidade, mas Benfica e Porto mantêm-se à espreita, não deixando os leões dormir em sossego.

Amanhã, no começo da ronda 27, águias e leões entram em funções, em circunstâncias algo diferentes: enquanto uns defrontam, no seu estádio, o lanterna vermelha da classificação, o Desportivo de Chaves, os leões têm uma deslocação curta, mas envolta em alguns perigos, à Reboleira, para ali medir forças com o Estrela da Amadora.

Quando falamos em alguns perigos para o Sporting, além de jogar fora de portas, viaja com alguns jogadores sob o fio da navalha, pois tem nesta altura sete deles, fundamentais, em risco de falharem o jogo seguinte, o clássico com o Benfica, no estádio José Alvalade.

São eles os defesas Luis Neto e Diomande, os centrocampistas Esgaio, Hjulmand, Pote e Nuno Santos, e o avançado Edwards, ou seja, quase meia-equipa, se todos mereceram a titularidade da parte do técnico Rúben Amorim, ou estiverem fisicamente em condições de poder alinhar.

Para concluir, no sábado o FCPorto tem uma saída ao Estoril Praia, clube frente ao qual tem passado por algumas dificuldades, bastando para isso recordar o jogo da primeira volta, que os canarinhos venceram no Dragão por 1-0, e sua eliminação da Taça da Liga.

Nota Final: Para todos os que nos acompanham desejamos Páscoa Muito Feliz!