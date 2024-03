Uma dúzia de vitórias

A seleção de Portugal jogará hoje em Ljubliana para ali defrontar a sua congénere da Eslovénia, um desafio amigável, de preparação, para o próximo Campeonato da Europa que vai ter lugar na Alemanha a partir do próximo mês de Junho.

Tanto portugueses como eslovenos estão qualificados para essa fase decisiva, para a qual entram com ambições e capacidades diferentes.

É a primeira vez que estas duas seleções se encontram, muito embora ambas tenham já estado integradas na mesma competição, como são os casos de dois mundiais e um europeu, fases finais, nas quais o futebol dois países nunca se defrontou.

Após o desmantelamento da Jugoslávia, em 1992, a Eslovénia participou no Campeonato da Europa de 2000, bem como nos Campeonatos do Mundo de 2002 e 2010, nos quais nunca lograram ir além das respetivas primeiras fases.

Dos muitos jogadores que a Eslovénia já produziu destaca-se Zahovic, que durante alguns anos passeou a sua classe no futebol português onde vestiu as camisolas do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Sporar é outro dos nomes de referência, tratando-se de um atacante que vestiu a camisola do Sporting. Atualmente, o guarda-redes Obkack, a atuar no Atlético de Madrid, é um dos nomes mais prestigiados.

No confronto de hoje com Portugal, a nossa seleção é claramente favorita, mesmo tendo em conta que o nosso selecionador não fará alinhar alguns dos jogadores habitualmente tidos como titulares indiscutíveis. Trata-se de mais um desafio que Roberto Martinez aproveitará para testar jogadores, com os quais poderá eventualmente vir a contar na fase final do Europeu 2024.