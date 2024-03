O frio que vem do norte

O calendário da preparação da selecção nacional, tendo em vista o próximo Campeonato da Europa a disputar em Junho próximo, inclui um jogo amigável com a Suécia, que terá lugar esta noite no Estádio do Fundador, na cidade de Guimarães.

Os registos disponíveis referem o mês de Março de 2017 e o estádio do Funchal como a última vez que as duas selecções se defrontaram. Foi, igualmente, um jogo particular, que terminou com um resultado favorável às cores nacionais.

Com uma vitória escassa dos portugueses por 3-2, aquele foi o 18º desafio em que suecos e portugueses se enfrentaram.

Porém, o desafio que ainda hoje permanece com maior evidência na nossa memória refere outra vitória lusa, também traduzida no mesmo resultado, realizado na cidade de Solna, a contar para a segunda mão do play-off de acesso à Copa do Mundo Fifa de 2014.

Nessa noite, defrontavam-se duas estrelas do futebol mundial: do lado português, o então melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, e do lado oposto Ibrahimovic, curiosamente os autores dos cinco golos da noite, perante cinquenta mil pessoas, que deliraram com o espectáculo que lhes foi propcionado.

Ronaldo foi o indiscutível homem do jogo, com uma exibição soberba, tendo arrastado toda a formação lusa para um desfecho que a história regista.

Curiosamente, passados onze anos, e em novo jogo amigável, desta vez no Minho, Cristiano Ronaldo não vai estar presente.

No entanto, estará em campo outra grande estrela da actualidade, sobre a qual se irão depositar especiais atenções de muitos milhares de espectadores.

Trata-se de Gyökeres, avançado ao serviço do Sporting, que vai ter a oportunidade de defrontar muitos futebolistas com os quais se tem encontrado em Portugal, e empenhando-se certamente para tentar confirmar que a sua qualidade não pode ser posta em causa-.